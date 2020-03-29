Посольство РК в Чехии эвакуировало группу казахстанских детей

Прага-Минск - единственный маршрут, по которому из Чехии можно вылететь в направлении Казахстана.

Чехия стала одной из многих стран, столкнувшихся с распространением коронавируса. С введением чрезвычайного положения улицы чешских городов, привыкшие с нескончаемому потоку туристов, внезапно опустели. Zakon.kz расскажет, как казахстанские дипломаты помогли нашим детям вернуться домой.

Вирус беспощаден ко всем и особой заботы в иностранной стране конечно же требуют дети. Им было бы опасно самостоятельно добираться до Праги, пользуясь автовокзалом и междугородним транспортом. Есть угроза заразиться.

В связи с этим, по поручению посла РК в Чехии Марата Тажина дипломаты выезжают на помощь нашим гражданам, находящихся в этой стране.

К примеру, в небольшом городке Бехин, в 120 км от Праги, обучаются наши малолетние граждане. Некоторым из них совсем недавно исполнилось 16. После окончания школы они планировали поступить в вузы Праги. А сейчас им хочется вернуться домой.

Для этого им был выделен специальный транспорт, розданы защитные маски. После размещения в машинах и погрузки вещей, транспорт выехал прямиком в международный аэропорт Праги.

В Чехии, как и во многих других странах, действует чрезвычайное положение и карантин. Дороги абсолютно свободны и лишь изредка встречались встреченные и попутные машины. Жизнь в стране замерла.

Аэропорт также закрыт для граждан Чехии. Курсируют лишь считанные рейсы, которые вывозят иностранцев.

Благодаря слаженной работе наших дипломатов, казахстанские дети благополучно добрались до аэропорта Праги.

Прага-Минск - единственный маршрут, по которому из Чехии можно вылететь в направлении Казахстана. Другие пункты регистрации на рейс закрыты. Многие не могут дождаться своего рейса, который все время откладывают. Тем временем казахстанские дети успешно прошли регистрацию на рейс и возвращаются домой.

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