Колумбия и США пожалеют, если предпримут шаги против политиков Венесуэлы - Мадуро

Лидер Венесуэлы призвал "перестать недооценивать" Каракас.

Глава Боливарианской Республики Николас Мадуро во время выступления в Каракасе заявил, что власти Колумбии и США "пожалеют", если предпримут какие-либо конкретные шаги в отношении политической элиты Венесуэлы, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Если вы коснетесь хоть одного лидера нашей страны, вы будете сожалеть об этом до конца своей жизни. Я говорю это олигархии Боготы, колумбийской олигархии, и я также говорю это американскому империализму, - заявил Мадуро, выступление которого транслировалось по государственному телевидению.

Мадуро призвал власти Колумбии и США "перестать недооценивать" Венесуэлу.

Ранее Соединенные Штаты назначили награду 15 млн долларов за информацию, которая приведет к "аресту и/ или признанию виновным" венесуэльского президента Николаса Мадуро, а также награду 10 млн долларов за аналогичную информацию о других представителях власти Боливарианской Республики. США также предъявили обвинения в причастности к наркотерроризму Мадуро и ряду других представителей властей страны.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

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