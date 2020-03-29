Жена премьер-министра Канады излечилась от коронавируса

Я чувствую себя намного лучше.

Супруга канадского премьер-министра Джастина Трюдо Софи вылечилась от коронавируса, передает zakon.kz.

Как отмечает РИА Новости, две недели назад супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи сдала положительную пробу на коронавирус. В связи с этим премьер принял решение перейти в режим самоизоляции и работать из дома, хотя симптомов заболевания у него не было.

Я хотела поделиться с вами новостями: я чувствую себя намного лучше, и я получила положительный результат медосмотра от моего врача и департамента здравоохранения Оттавы, — написала Трюдо в Facebook.

Она поблагодарила всех за пожелания скорейшего выздоровления и поддержала тех, кто сейчас лечится от коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 570 тысяч случаев заражения, свыше 26 тысяч человек скончались.

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