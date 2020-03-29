От коронавируса впервые умер младенец

Речь идет о ребенке из города Чикаго, которому еще не было года.

Первый младенец, заразившийся коронавирусом COVID-19, скончался в США, сообщает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

В сообщении пресс-службы департамента здравоохранения штата Иллинойс отмечается, что речь идет о ребенке из города Чикаго, которому еще не было года.

Никогда еще не было смерти, связанной с COVID-19, у младенца. В настоящее время проводится полное расследование, чтобы установить причину смерти, - приводятся слова главы департамента Нгози Эзике.

В ведомстве отметили, что пожилые люди наиболее подвержены риску заболевания коронавирусом. Более 85% смертей от COVID-19 в Иллинойсе приходится на людей в возрасте 60 лет и старше, однако люди всех возрастов заражаются коронавирусом этого типа, указали в департаменте.

21 марта итальянский врач попытался развеять миф о том, что коронавирус опасен только для пожилых людей и неспособен привести к ужасным последствиям для людей в возрасте 20-30 лет. Так, в итальянской Ломбардии в отделение интенсивной терапии уже поступило много молодежи с коронавирусом, у которых отметили тяжелые случаи заболевания.

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