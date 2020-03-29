В Туркменистане запрещают говорить о коронавирусе

Власти пытаются предотвратить возникновение паники.

Гражданам Туркменистана запрещают говорить о коронавирусе. Разговоры на улице о коронавирусе могут закончится задержанием, передает zakon.kz.

По данным издания Азатлык, за любые разговоры о короновирусе в стране забирают. В очередях, на остановках, в автобусах слушают разговоры спецлюди.

Во многих случаях забирают люди в штатском, что ожидает задержанных неизвестно, предположительно, таким образом власти пытаются предотвратить возникновение паники.

В Туркменистане наблюдается усиление мер против распространения коронавируса, ограничено движение в столицу из регионов и перемещение граждан внутри страны, на дорогах и общественных местах осуществляется замер температуры.

Теперь в общественных местах в столице появились средства дезинфекции для посетителей, при этом в аптеках на эти средства возник дефицит:

- При входе в банк лежат спиртовое дезинфицирующее средство, влажные салфетки и оксалиновая мазь. При входе в структуры МВД лежит оксалиновая мазь в нос.

- Ни в одной аптеке и магазине нет в продаже антисептических препаратов, гелей и салфеток. Хотя на входе в Беркарар стоят столы с флаконами антисептиков для свободного использования. Принуждения нет, но любой желающий может.

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