При этом, полностью избавиться от угрозы коронавируса сегодня невозможно.

Президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль рассказал, как сходить в магазин и не заразиться коронавирусом, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Врач посоветовал, ходить в перчатках в продуктовом магазине, обязательно обрабатывать телефоны антисептиком, а также держаться в полутора-двух метрах от людей следует, чтобы не заразиться коронавирусом, заявил .

В магазинах используйте перчатки, когда берете тележку. В общественных туалетах используйте салфетки или кусочек туалетной бумаги, когда нужно спустить воду или открыть дверь. Мыть руки или обрабатывать руки и телефоны специальным антисептиком - особо важное правило, которое следует соблюдать неукоснительно, - сказал Рошаль.

Он отметил, что нужно избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторного заболевания, больших компаний, по возможности соблюдать дистанцию друг от друга до полутора-двух метров, меньше обниматься и целоваться при встречах, стоит носить маски при появлении первых признаков насморка или кашля, чихать и кашлять только в платок или локоть.

Нельзя больным с респираторными заболеваниями приходить в поликлиники, при появлении признаков заболевания надо дистанционно посоветоваться с операторами кол-центров или вызвать медицинского работника на дом, - уточнил Рошаль.

При этом, по его словам, полностью избавиться от угрозы коронавируса сегодня невозможно.

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