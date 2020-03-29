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Что скрывается под водой

В тихом омуте, как говорится, черти водятся.

Фото : bigpicture.ru29 марта 2020, 10:54

Как часто, глядя на тихую гладь воды, вы думали: что же там, внизу? Что скрыто от глаз людских за приветливой зелено-голубой водой? И хотя порой этот вопрос лучше оставить без ответа, любопытство берет верх, передает zakon.kz.

Данные фотографии со всего света частично раскрывают эту тайну, давая нам возможность увидеть, что же творится в наших водоемах прямо под водной поверхностью.

Источник: bigpicture.ru


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