Что скрывается под водой
В тихом омуте, как говорится, черти водятся.
Фото : bigpicture.ru29 марта 2020, 10:54
Как часто, глядя на тихую гладь воды, вы думали: что же там, внизу? Что скрыто от глаз людских за приветливой зелено-голубой водой? И хотя порой этот вопрос лучше оставить без ответа, любопытство берет верх, передает zakon.kz.
Данные фотографии со всего света частично раскрывают эту тайну, давая нам возможность увидеть, что же творится в наших водоемах прямо под водной поверхностью.
Источник: bigpicture.ru
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