23 казахстанца эвакуировали из Таджикистана
Зараженных среди прибывших нет.
Фото : gazeta.ru29 марта 2020, 11:14
29 марта самолет с эвакуированными из Таджикистана казахстанцами в сопровождении военных врачей благополучно приземлился в аэропорту Алматы, сообщает zakon.kz.
Как отмечает "Хабар 24", зараженных коронавирусной инфекцией среди прибывших нет.
Состояние пассажиров удовлетворительное. Все пройдут медицинское обследование и будут помещены на карантин.
Тем временем, из Шымкента военно-транспортным самолетом военные вывезли 20 граждан республики Таджикистан. Напомним, ранее силами военно-транспортной авиации были эвакуированы 33 казахстанца из Саудовской Аравии, двое из Кувейта и более двух десятков наших граждан благополучно вернулись в Казахстан из Кыргызстана.
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