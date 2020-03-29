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23 казахстанца эвакуировали из Таджикистана

Зараженных среди прибывших нет.

Фото : gazeta.ru29 марта 2020, 11:14

29 марта самолет с эвакуированными из Таджикистана казахстанцами в сопровождении военных врачей благополучно приземлился в аэропорту Алматы, сообщает zakon.kz.

Как отмечает "Хабар 24", зараженных коронавирусной инфекцией среди прибывших нет.

Состояние пассажиров удовлетворительное. Все пройдут медицинское обследование и будут помещены на карантин.

Тем временем, из Шымкента военно-транспортным самолетом военные вывезли 20 граждан республики Таджикистан. Напомним, ранее силами военно-транспортной авиации были эвакуированы 33 казахстанца из Саудовской Аравии, двое из Кувейта и более двух десятков наших граждан благополучно вернулись в Казахстан из Кыргызстана.

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