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Число жертв коронавируса в мире превысило 31 тысячу человек

Выздоровели около 140 тысячи человек.

Фото : Дело.уа29 марта 2020, 12:08

По состоянию на 29 марта 11.00 (по Нур-Султану) в мире насчитывается 663 213 человек инфицированных коронавирусом, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

По информации South China Morning Post, скончались 31 119 человек, выздоровели около 140 тысячи.

По данным газеты, за прошедшие сутки число подтвержденных случаев заболевания в мире увеличилось на 97 837 человек, скончавшихся - на 4 859.

На первом месте по числу подтвержденных случаев заражения - США, где, по данным издания, зафиксировано 122 666 инфицированных. В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает лидировать Италия с 92 472 заболевшими. На третьем месте Испания - 73 235 случаев заболевания.

Издание ведет по ситуации с коронавирусом электронную статистку, основанную на официальных данных соответствующих стран.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.


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