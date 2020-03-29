Появились подробности о шестом заболевшем в Акмолинской области
Всего на мониторинге в области 434 человека.
Фото : inform.kz29 марта 2020, 12:34
28 марта в Акмолинской области подтвержден еще 1 случай заболевания короновирусной инфекцией. На данный момент в регионе 6 случаев, передает zakon.kz.
Положительный результат анализа на КВИ выявлен у мужчины 1953 года рождения. Житель села Косшы находился в карантинном стационаре на базе ОРЦ "Кокше", так как ранее был в близком контакте, - говорится в сообщении coronavirus2020.kz.
Лечебные мероприятия будут проводиться согласно с соответствующим протоколом в индивидуальном порядке в зависимости от имеющихся симптомов и общего состояния пациентов.
На сегодняшний день в стационарах области находятся 92 пациента.
В инфекционном – 4 пациента (АОПТД).
В провизорных –39 пациентов.
В карантинных стационарах (под наблюдением) 49 человек.
Всего на мониторинге 434 человека.
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