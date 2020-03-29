Появились подробности о шестом заболевшем в Акмолинской области

Всего на мониторинге в области 434 человека.

28 марта в Акмолинской области подтвержден еще 1 случай заболевания короновирусной инфекцией. На данный момент в регионе 6 случаев, передает zakon.kz.

Положительный результат анализа на КВИ выявлен у мужчины 1953 года рождения. Житель села Косшы находился в карантинном стационаре на базе ОРЦ "Кокше", так как ранее был в близком контакте, - говорится в сообщении coronavirus2020.kz.

Лечебные мероприятия будут проводиться согласно с соответствующим протоколом в индивидуальном порядке в зависимости от имеющихся симптомов и общего состояния пациентов.

На сегодняшний день в стационарах области находятся 92 пациента.

В инфекционном – 4 пациента (АОПТД).

В провизорных –39 пациентов.

В карантинных стационарах (под наблюдением) 49 человек.

Всего на мониторинге 434 человека.

Все новости по теме читайте здесь.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!