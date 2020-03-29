Новая теория. На Меркурии может быть жизнь

Новые объяснения беспорядочного рельефа этой каменистой планеты указывают на возможное наличие там в прошлом условий для жизни.

Меркурий — это планета с такой раскаленной поверхностью, что там плавится свинец. Тем не менее, когда-то на ней могли быть условия для жизни. Правда, шансы на это невелики, передает zakon.kz со ссылкой на inosmi.ru.

В журнале Scientific Reports была опубликована новая теория, основанная на одной особенности этой самой близкой к Солнцу планете, а именно на ее хаотичном рельефе. Ландшафт у Меркурия неровный, беспорядочный, с многочисленными трещинами, а состоит он из потрескавшихся скальных пород, пиков самой разной высоты и обвалившихся кратеров.

Представьте себе, что ребенок бросает в одну кучу кирпичи, и подумайте, какой беспорядок они создадут, — сказала Дебора Доминге, работающая в Тусоне в Институте планетологии и ставшая соавтором проведенного исследования. — Часть кирпичей вверху, часть внизу, какие-то под наклоном, какие-то расколоты — это и есть хаотичная местность.

Почти полвека ученые считали, что хаос на Меркурии вызван землетрясениями, которые происходили на этой планете после того, как в нее ударился массивный астероид.

Однако новое исследование, которое возглавил коллега доктора Доминге Алексис Родригес, опровергает эти представления. Оно указывает на то, что такая местность не могла сформироваться в результате столкновения Меркурия с астероидом, потому что ее формирование происходило спустя два миллиарда лет после образования кратера от столкновения.

Кроме того, доктор Родригес с коллегами обнаружил, что районы с хаотичным рельефом как будто опустились. Похоже на то, что слой планетной коры под поверхностью Меркурия просто исчез.

Самое простое объяснение состоит в том, что подповерхностные вещества из числа тех, что легко могут переходить из твердого в жидкое или газообразное состояние, нагрелись в результате интрузии магмы снизу. Эти вещества перешли в газообразное состояние, а поверхность над ними обвалилась вниз, создав хаотичные нагромождения.

Представьте себе, что ваш дом стоит на сваях, а вы выбиваете их одну за другой, — сказала доктор Доминге. — Ваш дом накренится, верно? А потом рухнет. Так и там произошло.

Не участвовавший в исследовании планетолог Пол Хейн из Колорадского университета в Боулдере согласен с тем, что общепринятое представление о хаосе на Меркурии, которое уже давно никто не подвергал сомнению, может быть ошибочным. Он также отмечает, что новая теория соответствует тому, что ученые наблюдают на Марсе, где похожий рельеф местности мог сформироваться в результате выхода летучих веществ из-под поверхности.

Перспективы возникают захватывающие, учитывая то, что такие летучие вещества, особенно вода, необходимы для зарождения жизни. Ученые не могут точно сказать, какие именно летучие вещества там присутствовали, однако есть основания надеяться, что одним из них являлась вода, сказала доктор Доминге.

Такие выводы противоречат идее о том, что Меркурий непригоден для обитания. Находясь так близко к Солнцу, поверхность этой планеты в дневное время разогревается до 430 градусов Цельсия. А поскольку атмосферы там нет, и тепло она удержать не может, в ночное время температура на ее поверхности резко падает до минус 180 градусов.

Но сразу под поверхностью температура намного ниже, и она даже приятная, по крайней мере, для некоторых форм жизни, сказал Джеффри Каргел (Jeffrey Kargel) из Института планетологии, также участвовавший в исследовании.

Возможно, пока там была вода, температура благоприятствовала зарождению и сохранению жизни, — отметил он. Но поначалу даже Каргел не был в этом уверен.

"Мне казалось, Алексис что-то упустил, — рассказал он, имея в виду доктора Родригеса. — Но чем больше я изучал геологические данные, чем больше я задумывался о химическом составе и физических условиях там, тем больше убеждался, что пусть эта идея и ерунда, но не полная".

А вот доктор Хейн полагает, что в данном случае вряд ли можно вести речь о воде. Единственная возможность — что эта вода была связана с породой.

Там могли быть временные карманы водной активности, но я не думаю, что это были массивные резервуары воды и подповерхностные озера, или что-то похожее, — сказал он.

Тем не менее, гипотеза о существовании воды на такой планете как Меркурий дает ключ к поиску жизни во всей галактике. Астрономы открыли тысячи планет, обращающихся вокруг других звезд, и некоторые из них очень похожи на Меркурий.

Если такое произошло здесь, то могло произойти и где-то еще, — сказал доктор Родригес.

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