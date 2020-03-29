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У 21 контактного больного в Атырау коронавирус не подтвердился

Всего в Атырауской области подтверждено 6 случаев заражения коронавирусом.

Фото : plan-baby.ru29 марта 2020, 14:01

По информации управления здравоохранения Атырауской области у четырех зараженных коронавирусом в Атырауской области в общей сложности был выявлен 21 контактный, передает zakon.kz.

Все прошли экспресс-тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Анализы показали отрицательный результат. Они будут находится на карантине в течение 14 дней, - говорится в сообщении на портале "Мой город".

Кроме того, отрицательным оказался тест на коронавирус у четырех медработников, которые брали кровь на анализ у зараженных Covid-19.

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