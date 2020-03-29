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В Алматы ужесточили требования к водителям

Легковой транспорт должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты.

Фото : inalmaty.kz29 марта 2020, 14:24

Из-за широкого распространения коронавируса в Алматы будут ужесточены требования к водителям, передает zakon.kz.

По данным Департамента контроля качества товаров и услуг Алматы, в период карантина требования к перевозкам на такси определены в протоколе оперативного штаба. Так, заполняемость легкового транспорта официальных служб такси должна быть не более 2-х человек (включая водителя), пассажир и водитель должны размещаться в шахматном порядке (по диагонали) на максимально удаленном расстоянии.

Вместе с тем, усилены требования к соблюдению санитарно-гигиенических мер. Легковой транспорт должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты, в т. ч. антисептиками. Водители должны носить медицинские маски.

Также сообщается, что ряд предприятий, обеспечивающий жизнедеятельность города не подлежит временному закрытию.

Работу продолжат предприятия, предоставляющие услуги транспорта, включая только официально зарегистрированные службы такси. Для этого транспорт должен быть оборудован соответствующими знаками (шашки для такси).

В Алматы для защиты жизни и здоровья граждан города Алматы и недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории города до 00:00 минут 6 апреля 2020 года введены ограничительные меры на передвижение людей и транспорта по городу.

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