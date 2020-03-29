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В Москве умер 90-летний пациент с коронавирусом

Кроме COVID-19, он страдал хронической ишемией мозга, энцефалопатией и болезнью Паркинсона.

Фото : 5.ua29 марта 2020, 14:39

В одной из московских больниц скончался 90-летний пациент, у которого был диагностирован коронавирус нового типа, передает zakon.kz со ссылкой на "РБК".

Помимо этой инфекции, он также страдал хроническими заболеваниями

Пациент также страдал хронической ишемией мозга, энцефалопатией и паркинсонизмом. Он скончался в одной из столичных больниц.

За сутки зафиксировано четыре летальных случая: Москва — два, Оренбургская область — один, Санкт-Петербург — один. Общее количество летальных случаев за весь период в России — восемь, — уточняется в заявлении.

Общее число больных коронавирусом в России достигло 1534 (1014 из них — в Москве), 64 выздоровели.


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