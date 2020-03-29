15 казахстанских студентов вернулись из Литвы
Они обучались в городах Вильнюс, Каунас и Клайпеда.
Фото : МИД РК29 марта 2020, 15:12
15 казахстанских студентов вернулись домой из Литвы, передает zakon.kz.
По информации пресс-службы МИД РК, 28 марта 2020 года при содействии Посольства Казахстана в Литве 15 казахстанских студентов, обучающихся в городах Вильнюс, Каунас и Клайпеда благополучно вылетели в Минск и далее в Нур-Султан и Алматы, рейсом авиакомпании "Белавиа", который является одним из немногих, действующих маршрутов возвращения казахстанцев на родину.
Стоит отметить, что с момента приостановления международного авиасообщения, начиная с середины марта, при поддержке Посольства благополучно вернулись домой более 50 граждан Казахстана.
В их числе и казахстанские студенты, обучающиеся в литовских вузах, стажеры программы "Болашак" и др.
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