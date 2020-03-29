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Подъезд жилого дома закрыли на карантин в Карагандинской области

Жителей будут обеспечивать продуктами и медицинской помощью.

Фото : inalmaty.kz29 марта 2020, 15:31

Подъезд жилого дома закрыли на карантин в Карагандинской области из-за контактных с больным коронавирусом, передает корреспондент zakon.kz.

Как отметили в региональном Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, подъезд был обработан, жители предупреждены.

Нами на сегодня по близкому контакту приняты меры карантина, закрыт подъезд, проведены все дезинфекционные мероприятия. Данный подъезд находится на 14-дневном карантине. Жителей обеспечивают продуктами и доставками, в том числе медицинской помощью. Все мероприятия ведутся, полиция контролирует, чтобы никто не выходил и не заходил, - сообщил на брифинге руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Карагандинской области Канат Аскаров.

Напомним, 28 марта в Карагандинской области были выявлены еще 3 случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего на сегодняшний день в регионе подтверждены 7 случаев заражения.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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