Подъезд жилого дома закрыли на карантин в Карагандинской области
Жителей будут обеспечивать продуктами и медицинской помощью.
Фото : inalmaty.kz29 марта 2020, 15:31
Подъезд жилого дома закрыли на карантин в Карагандинской области из-за контактных с больным коронавирусом, передает корреспондент zakon.kz.
Как отметили в региональном Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, подъезд был обработан, жители предупреждены.
Нами на сегодня по близкому контакту приняты меры карантина, закрыт подъезд, проведены все дезинфекционные мероприятия. Данный подъезд находится на 14-дневном карантине. Жителей обеспечивают продуктами и доставками, в том числе медицинской помощью. Все мероприятия ведутся, полиция контролирует, чтобы никто не выходил и не заходил, - сообщил на брифинге руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Карагандинской области Канат Аскаров.
Напомним, 28 марта в Карагандинской области были выявлены еще 3 случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего на сегодняшний день в регионе подтверждены 7 случаев заражения.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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