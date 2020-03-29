Путин поручил продлить срок уплаты налогов на полгода

Поручение предусматривает отсрочку уплаты налогов и авансовых платежей по налогам.

Владимир Путин поручил продлить на полгода срок уплаты налоговых платежей для малого и среднего бизнеса, пострадавших от пандемии коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Президен РФ распорядился до 30 марта обеспечить отсрочку налоговых выплат на шесть месяцев для субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в отраслях, в наибольшей степени пострадавших от пандемии, - говорится в сообщенииопубликованом на сайте Кремля.

Поручение предусматривает отсрочку уплаты налогов и авансовых платежей по налогам, за исключением налога на добавленную стоимость (НДС).

25 марта президент России Владимир Путин обратился к нации в связи с распространением коронавируса нового типа. В ходе обращения глава государства предложил дополнительные меры для стабилизация экономики в условиях пандемии.

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