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При какой температуре активизируется коронавирус?

Вирус не переносит высокие температуры и при 70 градусах дезактивируется в течение пяти минут.

Фото : racurs.ua29 марта 2020, 15:53

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Коронавирус остается высокостабильным в течение долгого времени при температуре около четырех градусов и при отсутствии дезинфекции его активность начнет снижаться только через 14 дней. При этом SARS-CoV-2 не переносит высокие температуры и при 70 градусах дезактивируется в течение пяти минут.

Специалисты выяснили, как долго коронавирус может оставаться на поверхности различных предметов. Так, на бумаге он не был выявлен уже спустя три часа, на одежде и обработанном дереве держался до двух дней, на стекле — до четырех дней, а на пластике — до семи.

Ученые отметили, что вирус может находиться на внешней поверхности медицинских масок до семи дней, и призвали к их тщательной дезинфекции.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 570 тысяч случаев заражения, свыше 26 тысяч человек скончались.


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