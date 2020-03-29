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124 человека привлечены к административно ответственности за нарушение режима ЧП

56 правонарушителей арестованы.

Фото : Хабар 2429 марта 2020, 16:12

В Казахстане за нарушение режима ЧП к административно ответственности были привлечены 124 человека, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил министр информации и общественного развития Республики Казахстан Даурен Абаев.

Он уточнил, что 56 из правонарушителей арестованы.

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