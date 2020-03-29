Имам Нур-Султана призвал казахстанцев соблюдать режим карантина
Совершать намаз можно не только в мечети, сказал он.
Фото : inastana.kz29 марта 2020, 16:20
Главный имам столичной мечети "Хазрет Султан" призвал казахстанцев соблюдать режим карантине, передает zakon.kz.
Имам призвал неукоснительно соблюдать введенные в стране ограничения.
Мы обязаны оставаться дома, чтобы не навредить другим. Совершение намаза благочестиво не только в мечети. Можно делать это и дома, тем самым оберегая себя, близких и общество, - сказал Ерболат Жусупов.
В Казахстане с 16 марта действует режим ЧП из-за пандемии коронавируса. Города Алматы и Нур-Султан закрыли на карантин. С 30 марта собираются закрыть и пять городов Карагандинской области, а также Атырау. На 14:40 часов 29 марта коронавирус подтвердился у 265 человек.
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