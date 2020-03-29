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Дефицита масок быть не должно – Даурен Абаев

773 тыс. масок было выпущено за сутки в Казахстане.

Фото : t-l.ru29 марта 2020, 16:31

Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев рассказал о борьбе с коронавирусом в стране, сообщает zakon.kz.

773 тыс. масок было выпущено за последние сутки в Казахстане. Около 70% выпускается швейными предприятиями, остальные 30% фармацевтическими. По словам министра, дефицита масок быть не должно.

Незаконный бизнес на торговле средствами защиты пресекается, маски и антисептики изымаются и передаются в аптеки.

Кроме того, министр отметил, что в Алматы всем медработникам было предложено жить в студенческих общежитиях. Если есть необходимость медики должны обратиться к своим руководителям.


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