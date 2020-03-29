Из Нацфонда на борьбу с коронавирусом выделят 1,8 трлн тенге

Об этом сказал министр Даурен Абаев.

На борьбу с коронавирусом из Национального фонда выделят 1,8 трлн тенге, передает zakon.kz.

Министр информации и общественного развития Даурен Абаев сообщил, что на борьбу с новым вирусом из Нацфонда выделят 1,8 трлн тенге.

К вопросу антикризисных мер. Как вы знаете, их общий объем составил свыше 4-х трлн тенге. Эти расходы будут обеспечены за счет республиканского бюджета на сумму 2,1 трлн тенге и привлечение средств по инфраструктурным облигациям. В то же время будет увеличен гарантированный трансфер с Национального фонда на 1,8 трлн тенге, - сказал он.

Абаев сообщил, что на одном из первых брифингов сообщал, что из Нацфонда на борьбу с вирусом деньги выделять не будут. Оказалось, он ошибся.

Непреднамеренно я ввел вас в заблуждение. Это заявление было некорректным, в связи с чем я прошу извинить.

В Казахстане с 16 марта действует режим ЧП из-за пандемии коронавируса. Города Алматы и Нур-Султан закрыли на карантин. С 30 марта собираются закрыть и пять городов Карагандинской области, а также Атырау. На 16:35 29 марта коронавирус подтвердился у 267 человек.

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