Отец известного боксера скончался от коронавируса

Я скрытный человек, и я все еще в шоке, но, возможно, это поможет людям оставаться дома, - Энтони Ярд.

Отец британского боксера Энтони Ярда умер от коронавируса, сообщает zakon.kz.

Об этом он написал в своем Instagram Stories.

Я скрытный человек, и я все еще в шоке, но, возможно, это поможет людям оставаться дома. Мой отец вчера скончался от этого вируса, у него не было проблем со здоровьем, - написал Энтони.

"Чем больше людей выходят на улицу и контактируют друг с другом, тем больше будет распространяться вирус. Я не врач, но я знаю, что, оставшись дома, у тебя меньше шансов подхватить или передать вирус. Это действительно не стоит риска", - добавил спортсмен.

В 2019 году Ярд бился за титул чемпиона мира с Сергеем Ковалевым и проиграл россиянину нокаутом.

Ближайший поединок Ярда должен был пройти 11 апреля. Но, из-за пандемии коронавируса, бой против Линдона Артура был перенесен на 11 июля.

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