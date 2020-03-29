Минздрав Казахстана зарегистрировался в TikTok

На видео сотрудники ведомства демонстрируют важность социальной дистанции во время пандемии коронавируса.

У Министерства здравоохранения Казахстана появился аккаунт в социальной сети TikTok. На видео уже снялся официальный представитель ведомства Диас Ахметшарип, передает zakon.kz.

Министерство зарегистрировалось под ником @healthcaregovkz и опубликовало свое первое видео накануне, 28 марта.

Всего на странице два ролика. В них сотрудники ведомства показывают, что между людьми должна соблюдаться дистанция в два метра. Они призывают оставаться дома и не собираться в группы.

В Казахстане с 16 марта действует режим ЧП из-за пандемии коронавируса. Города Алматы и Нур-Султан закрыли на карантин. С 30 марта собираются закрыть и пять городов Карагандинской области, а также Атырау. На 16:35 29 марта коронавирус подтвердился у 267 человек.

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