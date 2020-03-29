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Для медиков столицы выделены гостиницы и транспорт

Все эти услуги для медработников предоставляются абсолютно бесплатно.

Фото : astana.gov.kz29 марта 2020, 17:52

В Нур-Султане в целях обеспечения безопасности и создания условий для медработников, которые работают в стационарах города непосредственно с контактными и инфицированными пациентами, выделены гостиницы для проживания, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата.

Городским штабом также организовано питание и компанией City Transportation Systems (CTS) выделен транспорт. Для медперсонала, которые работают в поликлиниках и больницах города также компанией CTS организован транспорт. Все эти услуги для медработников предоставляются абсолютно бесплатно.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев сообщил, что для медиков, работающих в условиях повышенных нагрузок в санитарно-эпидемиологической сфере, будет утвержден новый пакет финансовой поддержки. Городская поликлиника №2 (ул. Желтоксан, 36) переходит на круглосуточный режим работы. Здесь организована обсервационная поликлиника для приема пациентов с симптомами ОРВИ.

Пациентов с признаками ОРВИ будут принимать только в данной поликлинике - пациентам также проведут лабораторно-диагностические исследования на коронавирусную инфекцию.


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