Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Въезд в Костанайскую область закроют с 31 марта

Об этом сообщил главный санитарный врач Костанайской области.

Фото : Акимат Костанайской области29 марта 2020, 18:07

В связи с пандемией коронавируса въезд в Костанайскую область закроют с 31 марта и установят 10 пунктов пропуска, передает zakon.kz.

Главный санитарный врач Костанайской области Владимир Нечитайло сообщил, что в регионе будет усилена охрана объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения и функционирование транспортных служб.

В области ограничили работу крупных торговых объектов, саун, общественных бань. Приостановили деятельность ТРЦ, кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым пребыванием людей. Местным жителям запретили проводить зрелищные, спортивные, семейные и другие массовые мероприятия.

Также 31 марта с 22:00 въезд закроют въезд в область и установят там 10 пунктов пропуска, где будут дежурить полицейские и медицинские работники.

В области с сегодняшнего дня будут временно ограничены маршруты выездов в Акмолинскую, Северо-Казахстанскую, Карагандинскую, Актюбинскую области, однако в эти регионы можно будет выехать, если есть медицинское направление. Автобусные перевозки между районами и городами области полностью прекращаются, - сказал начальник полицейской службы Курмет Мажикенов.

Список блокпостов можно прочитать здесь.

Эти ограничения продлятся до конца чрезвычайного положения, то есть до 15 апреля.

В Казахстане с 16 марта действует режим ЧП из-за пандемии коронавируса. Города Алматы и Нур-Султан закрыли на карантин. С 30 марта собираются закрыть и пять городов Карагандинской области, а также Атырау. На 17:55 29 марта коронавирус подтвердился у 271 человек. Костанайской области в списке городов и регионов, где зафиксировали новый вирус, нет


Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты