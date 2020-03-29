Об этом сообщил главный санитарный врач Костанайской области.

В связи с пандемией коронавируса въезд в Костанайскую область закроют с 31 марта и установят 10 пунктов пропуска, передает zakon.kz.

Главный санитарный врач Костанайской области Владимир Нечитайло сообщил, что в регионе будет усилена охрана объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения и функционирование транспортных служб.

В области ограничили работу крупных торговых объектов, саун, общественных бань. Приостановили деятельность ТРЦ, кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым пребыванием людей. Местным жителям запретили проводить зрелищные, спортивные, семейные и другие массовые мероприятия.

Также 31 марта с 22:00 въезд закроют въезд в область и установят там 10 пунктов пропуска, где будут дежурить полицейские и медицинские работники.

В области с сегодняшнего дня будут временно ограничены маршруты выездов в Акмолинскую, Северо-Казахстанскую, Карагандинскую, Актюбинскую области, однако в эти регионы можно будет выехать, если есть медицинское направление. Автобусные перевозки между районами и городами области полностью прекращаются, - сказал начальник полицейской службы Курмет Мажикенов.

Список блокпостов можно прочитать здесь.

Эти ограничения продлятся до конца чрезвычайного положения, то есть до 15 апреля.

В Казахстане с 16 марта действует режим ЧП из-за пандемии коронавируса. Города Алматы и Нур-Султан закрыли на карантин. С 30 марта собираются закрыть и пять городов Карагандинской области, а также Атырау. На 17:55 29 марта коронавирус подтвердился у 271 человек. Костанайской области в списке городов и регионов, где зафиксировали новый вирус, нет

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