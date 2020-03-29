Торнадо разнес городок на юге США

Некоторые из ресторанов торгового центра работали, несмотря на эпидемию коронавируса.

Город Джонсборо, расположенный в штате Арканзас на юге США, пострадал в результате торнадо, обрушившегося на населенный пункт в минувшую субботу, 28 марта. В Сети опубликованы кадры, запечатлевшие буйство стихии и его последствия, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Большинство магазинов в торговом центре Turtle Creek были закрыты в субботу, чтобы помочь в борьбе с распространением пандемии коронавируса. Тем не менее, некоторые из ресторанов торгового центра работали, и до сих пор ведется расследование. Есть информация, что шесть человек получили ранения.

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