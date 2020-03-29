Два спецкорпуса определены для пациентов с пневмонией и ОРВИ в Нур-Султане

Эти меры направлены на оказание своевременной медицинской помощи и на снижение распространения инфекции.

Для своевременного оказания медицинской помощи пациентам с диагнозами пневмония и ОРВИ определены два центра, где их также проверяют на коронавирус, сообщает zakon.kz.

Первый - терапевтический корпус Центральной дорожной больницы теперь принимает только пациентов с пневмонией. В блоке организовано изолированное приемно-диагностическое отделение. Пациентов также будут проверять на коронавирусную инфекцию.

Второй - на базе городской поликлиники №2 (ул. Желтоксан, 36), которая перешла на круглосуточный режим работы, организована обсервационная поликлиника для приема пациентов с симптомами ОРВИ. В поликлинике пациентам также проведут лабораторно-диагностические исследования на коронавирусную инфекцию.

В акушерских блоках трех многопрофильных больниц организованы родильные боксы с отдельным входом для приема беременных женщин и рожениц с подозрением на КВИ, оснащенные всем необходимым медицинским оборудованием, - говорится в сообщении coronavirus2020.kz.

Все эти меры направлены на оказание своевременной медицинской помощи и на снижение распространения инфекции.

Все новости по теме читайте здесь

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!