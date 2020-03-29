Врачи Шымкента сохранили парню руку, попавшую в бетономешалку

Сначала сшили сосуды, затем восстановили мелкие кости.

В Шымкенте врачи провели сложную двухэтапную операцию 25-летнему парню, у которого были раздроблены кости руки, сообщает zakon.kz.

По словам прооперированного, во время работы его рука застряла в бетономешалке. В результате кости правой руки оказались раздроблены, мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в больницу скорой медицинской помощи.

Для того, чтобы спасти жизнь молодого человека, специалисты экстренно прооперировали. На первом этапе операции хирурги сшили сосуды раненого парня и восстановили мелкие кости. Затем, спустя месяц, под руководством хирурга центра гипербарической оксигенации им.Т. Орынбаева Мухита Досыбаева была проведена сложная операция второго этапа.

На этот раз хирурги провели пластическую операцию в травмированной области руки. С другой стороны тела пришлось вырезать кожу и пересадить ее на травмированную руку. По словам врача, кожа прижилась 100%.

Состояние больного удовлетворительное.

Трагедия, произошла 19 февраля на работе. Я и не мог подумать, что руку спасут, она была размозжена. Врач Мухит Бастарбаевич провел операцию по пересадке кожи. Выражаю благодарность коллективу центра гипербарической оксигенации им. Т. Орынбаева - сказал пациент.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!