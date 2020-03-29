Определен алгоритм ограничения работы предприятий на территории столицы

Все организации и предприятия из отраслей, не включенные в список разрешенных видов деятельности, должны временно приостановить обычный режим работы.

В столице Казахстана с 00:00 часов 30 марта до 00:00 часов 6 апреля 2020 года приостанавливается деятельность предприятий города, кроме пищевых, медицинских, торгово-логистических центров, торговых объектов, реализующих продукты питания, дистрибьюторы продтоваров, предприятий жизнеобеспечения города (коммунальные службы, связь), сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана. Предприятия, деятельность которых не ограничена, должны обеспечить:

1. Проводить дезинфекцию каждый час и усилить санитарные меры (на входе установить санитайзеры для сотрудников, обеспечить расстояние не менее 2 метров между рабочими местами);

2. Привлечь оптимально наименьшее количество сотрудников к работе;

3. Централизованную доставку - развозку сотрудников предприятия с соблюдением санитарных мер.

Все организации и предприятия из отраслей, не включенные в список разрешенных видов деятельности, должны временно приостановить обычный режим работы, они могут продолжать свою деятельность дистанционно, в том числе в режиме онлайн.

Перечень разрешенных видов деятельности:

1) система здравоохранения, включая:

больницы;

аптеки;

лабораторные услуги;

ветеринарные и животноводческие службы скорой помощи;

стоматология для экстренных стоматологических услуг;

дистрибуция медицинских товаров.

2) городская инфраструктура и коммунальные службы, включая:

Электроэнергетические компании;

Водоснабжение/теплоснабжение;

Противопожарная и аварийно-спасательные службы;

Услуги в сфере управления жилищным фондом (электрики, сантехники,

уборка дворов и помещений, аварийная служба, в том числе по обслуживанию лифтов);

Уборка улиц и помещений;

Сбор, обработка и утилизация мусора и отходов;

Дезинфекция;

Организации, обеспечивающие функционирование технических средств регулирования дорожного движения;

Телекоммуникации и связи;

Услуги специализированных транспортных средств и службы такси;

Почтовые, курьерские услуги;

Контакт-центры филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Нур-Султан, ГКП на ПХВ «Городской центр мониторинга и оперативного реагирования» акимата города Нур-Султан»;

3) деятельность строительных компаний, где на строительных площадках имеются общежития для рабочих с возможностью обеспечения режима работы без выхода за пределы строительной площадки;

4) Торговые сети, супермаркеты, продуктовые магазины и продовольственные рынки, реализующие продовольствие и товары первой необходимости (крупные и средние торговые объекты продолжат работать в штатном режиме при обеспечении централизованной развозки сотрудников и усилением санитарных норм, за исключением продуктовых магазинов, расположенных в многоквартирных домах, которым установить график работы с 10:00 до 20:00ч.);

5) обрабатывающая промышленность (предприятия пищевой промышленности, включая производство напитков, упаковку для пищевых продуктов; химическая и медицинская промышленность (химреагенты, лекарства, медицинское оборудование/инструменты);

6) Охранные организации и собственные службы охраны предприятий;

7) Автозаправочные и автогазозаправочные станции;

8) Другие важные услуги, в том числе:

сервисы доставки продуктов питания, лекарств и медицинских изделий, а также товаров первой необходимости (определить время работы и разрешить передвижение по городу для развозчиков с 09:00 часов до 20:00 часов).

гостиницы и хостелы с обеспечением режима работы без выхода с территории объекта;

торгово-логистические центры, склады, дистрибуция продуктов питания, лекарственных препаратов и медицинских изделий в штатном режиме при обеспечении централизованной развозки сотрудников и усилением санитарных норм;

банковские услуги (закрыть на время карантина все филиалы и отделения Банков второго уровня кроме головных офисов, ограничив время работы с 10:00 часов до 16:00 часов, разрешить передвижение по городу для инкассаторов).

9) Государственные органы и их подведомственные организации, обеспечивающие бесперебойное функционирование государственного управления по решению первых руководителей.

При передвижении людей или транспорта с людьми по городу необходимо при себе иметь документ, подтверждающий принадлежность к разрешенным организациям – наличие справки от работодателя с печатью, для транспорта путевого листа с указанием пункта назначения (адресов доставки). Перемещение людей и транспорта без указанных документов не допускается.

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