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В США могут умереть до 200 тыс. человек от коронавируса

По состоянию на 29 марта, США занимает первое место по количеству людей, зараженных коронавирусом COVID-19.

Фото : 1news.az30 марта 2020, 00:04

Главный инфекционный врач США заявил, что из-за коронавируса в стране могут умереть от 100 до 200 тысяч человек. При этом, инфицированы будут миллионы людей, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал в воскресенье в эфире телекомпании CNN.

Фаучи добавил, что пока не стоит строить никаких прогнозов.

Сейчас мы говорим о такой постоянно меняющейся величине. Инфекция распространяется быстро. Заражены будут миллионы, - сказал он.

По состоянию на 29 марта, США занимает первое место по количеству людей, зараженных коронавирусом COVID-19. Там зарегистрировано 125 313 случаев инфицирования. Вылечились от коронавируса 2 612 человек, умерли 2 197 американцев. На втором месте по количеству зараженных находится Италия (92 472), на третьем — Китай (82 122).

Почти пятая часть всего населения Земли (1,7 миллиарда человек) находятся в изоляции из-за пандемии коронавируса COVID-19.


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