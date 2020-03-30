В столице наказали руководителей продмагазинов, где не были соблюдены саннормы

Ряд руководителей получили предупреждение и оштрафованы: за отсутствие масок, санитайзеров и осуществление деятельности, которые на время карантина запрещены.

В столице совместно с полицейскими, сотрудниками акимата и волонтерами проводятся рейды по соблюдению руководителями продовольственных магазинов санитарных норм, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата.

Ряд руководителей получили предупреждение и оштрафованы: за отсутствие масок, санитайзеров и осуществление деятельности, которые на время карантина запрещены.

С 22 по 29 марта к ответственности привлечено более 100 предпринимателей: 98 оштрафованы, 5 человек получили 15 суток ареста, еще 9 материалов находятся в суде. Как сообщил руководитель Управления по инвестициям и развитию предпринимательства Ерлан Бекмурзаев, большая часть представителей МСБ, крупных торговых сетей придерживаются санитарных норм и правил карантина, "это нас радует, но работа по выявлению нарушителей будет продолжена".

Напомним, решением госкомиссии по обеспечению режима ЧП с 00.00 час. 28 марта т.г. утвержден ряд следующих мер:

1. Ограничен выход граждан из дома за исключением приобретения продуктов, лекарств, получения медуслуг и выхода на работу, чья деятельность разрешена.

2. Закрыты места массового скопления населения (парки, скверы, набережная, игровые площадки и др.);

3. Запрещено собираться на улицах и в иных общественных местах группами более трех человек (за исключением членов семьи).

Несовершеннолетним без сопровождения взрослых запрещено выходить на улицу.

С 30 марта по 5 апреля перестанут ходить автобусы, вводится нерабочая неделя, за исключением работы медиков, полицейских и тех, кто обеспечивает жизнедеятельность города

Акиматом столицы для медиков, борющихся с коронавирусом, выделены гостиницы, транспорт и организовано питание.

Для врачей, работающих в поликлиниках и больницах, также организован транспорт. Транспорт предоставляет компания CTS.

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