Главы Минздрава и Минфина Украины подали в отставку

В Украине зафиксировано 57 новых случаев COVID-2019. Всего 475 в стране.

Народный депутат Украины Ирина Геращенко сообщила, что глава Министерства здравоохранения Илья Емец и глава Министерства финансов Игорь Уманский подали заявления об отставке, сообщает zakon.kz.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Второе правительство Зеленского побило рекорды скорости изменения министров. Месяц проработали министры финансов и здравоохранения и уже подали в отставку - в разгар коронавируса, - написала она.

Геращенко отметила, что сейчас на совещании руководства Верховной Рады происходит встреча с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко.

Стоит отметить, что по последним данным в Украине зафиксировано 57 новых случаев COVID-2019. Всего 475 в стране.

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