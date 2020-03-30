Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Главы Минздрава и Минфина Украины подали в отставку

В Украине зафиксировано 57 новых случаев COVID-2019. Всего 475 в стране.

Фото : facebook.com/Iryna Gerashchenko30 марта 2020, 01:20

Народный депутат Украины Ирина Геращенко сообщила, что глава Министерства здравоохранения Илья Емец и глава Министерства финансов Игорь Уманский подали заявления об отставке, сообщает zakon.kz.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Второе правительство Зеленского побило рекорды скорости изменения министров. Месяц проработали министры финансов и здравоохранения и уже подали в отставку - в разгар коронавируса, - написала она.

Геращенко отметила, что сейчас на совещании руководства Верховной Рады происходит встреча с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко.

Стоит отметить, что по последним данным в Украине зафиксировано 57 новых случаев COVID-2019. Всего 475 в стране.


Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты