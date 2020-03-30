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Виновных в разглашении данных женщины, заболевшей коронавирусом в ЗКО, накажут

Наказание предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.

Фото : malina-group.com30 марта 2020, 01:50

Досудебное расследование по факту разглашения личных данных заболевшей коронавирусом женщины, проводится полицией ЗКО, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Женщина приехала из Атырау, где находилась в командировке. 28 марта она, почувствовав характерные симптомы, обратилась за медпомощью. Находилась она в провизорном госпитале, размещенном в бывшем санатории "Кумыска". После подтверждения диагноза ее перевели в инфекционную больницу города Уральск.

В социальных сетях, а также посредством рассылки в WhatsApp была распространена информация о данном факте, где были указаны персональные данные пациентки, в том числе и адрес проживания. Эти незаконные действия являются уголовным правонарушением и подпадает под действие статьи 147 ч.5 УК РК (Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства РК о персональных данных и их защите), за которое предусмотрено наказание лишение свободы на срок до 7 лет. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР, досудебное расследование ведет УП города Уральска, – отметил официальный представитель департамента полиции ЗКО Болатбек Бельгибеков.

Департамент полиции предупреждает, что личные данные граждан охраняются Конституцией РК. Виновные будут привлечены к уголовной ответственности.


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