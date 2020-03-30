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30 марта на юге Казахстана ожидаются осадки

Местами по республике сохраняются туман, усиление ветра, на юге с пыльной бурей.

Фото : Исток30 марта 2020, 06:07

На большей части республики сохраняется погода без осадков, лишь на юго-западе с прохождением атмосферных фронтов днем местами ожидается дождь, сообщает zakon.kz.

Местами по республике сохраняются туман, усиление ветра, на юге с пыльной бурей, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Кызылординской области местами ожидаются пыльная буря, ночью местами усиление ветра 15-20 м/с, днем 15-20, местами 23 м/с.

В Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях местами туман, в Карагандинской области днем местами усиление ветра 18 м/с.

В Жамбылской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской областях местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области днем в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в Актюбинской области местами усиление ветра 16 м/с.

Прогноз погоды в Алматы: днем 9°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 5°, ясно.

Прогноз погоды на 30 марта.


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