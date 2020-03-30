30 марта на юге Казахстана ожидаются осадки

Местами по республике сохраняются туман, усиление ветра, на юге с пыльной бурей.

Фото : Исток

На большей части республики сохраняется погода без осадков, лишь на юго-западе с прохождением атмосферных фронтов днем местами ожидается дождь, сообщает zakon.kz. Местами по республике сохраняются туман, усиление ветра, на юге с пыльной бурей, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ". В Кызылординской области местами ожидаются пыльная буря, ночью местами усиление ветра 15-20 м/с, днем 15-20, местами 23 м/с. В Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях местами туман, в Карагандинской области днем местами усиление ветра 18 м/с. В Жамбылской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской областях местами усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской области днем в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Днем в Актюбинской области местами усиление ветра 16 м/с. Прогноз погоды в Алматы: днем 9°, ясно. Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 5°, ясно. Прогноз погоды на 30 марта.

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