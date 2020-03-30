В Италии решили продлить трехнедельный карантина после 3 апреля

В понедельник пройдет заседание научного комитета при правительстве, который даст оценку эффективности нынешнего режима карантина.

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца сообщил о решении властей страны продлить чрезвычайные меры по сдерживанию распространения коронавируса, которые должны были завершиться 3 апреля, сообщает zakon.kz со ссылкой на Рамблер.

Естественно, мы еще нуждаемся в этих мерах. Мы бы совершили трагическую ошибку, если бы подумали о том, чтобы их прекратить, - заявил он в воскресенье вечером в эфире телеканала Rai2.

Он так же сообщил о том, что кризис еще не миновал страну.

Сегодня мы находимся еще в центре этого кризиса. Нельзя снижать бдительность, нельзя строить иллюзии. Срок действия мер истекает 3 апреля и я могу сказать, что они совершенно точно будут продлены, - сказал Сперанца.

По его словам, в понедельник пройдет заседание научного комитета при правительстве, который даст оценку эффективности нынешнего режима карантина.

Нужно еще делать жертвы, нам требуется еще больше времени, - сказал министр.

Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса и находится на втором месте в мире после США. Согласно последним официальным данным, опубликованным в субботу службой гражданской обороны, в настоящее время на Апеннинах зафиксированы 97,6 тысячи случаев заражения новым типом вируса, более 13 тысяч больных выздоровели, число жертв превысило 10 тысяч.

С 10 марта по всей территории Италии ведены карантинные меры, среди которых запрет на перемещения граждан между различными населенными пунктами и в их пределах за исключением случаев особой необходимости. Власти закрыли все школы и другие учебные заведения, кино, театры, музеи, спортивные сооружения, дискотеки, пабы, запретили все массовые мероприятия, закрыли въезд для туристов в страну.

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