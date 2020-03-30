В России рассказали о разработке трех препаратов для лечения коронавируса

Одна из разрабатываемых вакцин несет на своей поверхности три белка коронавируса, что поможет создать также поливалентную вакцину.

Вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин расказал о разработке в России трех препаратов для лечения коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Он рассказал, что на базе биологического факультета МГУ имени Ломоносова создается прототип "поливалентной вакцины против COVID-19. Речь идет о такой вакцине, которая бы работала в отношении широкого спектра коронавирусов, уточнил Чехонин.

В Институте биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова разрабатывается современная высокотехнологичная вакцина против COVID-19 на основе вирусоподобных частиц с использованием так называемых рекомбинантных фрагментов белков коронавируса, - уведомил вице-президент РАН.

Кроме того, академик отметил работы, ведущиеся в Институте общей генетики имени Вавилова.

Разрабатываемая там вакцина несет на своей поверхности три белка коронавируса, что поможет создать также поливалентную вакцину, - добавил Чехонин.

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