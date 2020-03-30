Выходить из дома только с СМС подтверждением начнут в Албании

Разрешение действует один час. Запрашивать его можно только на время разрешенного периода нахождения на улице - с 05:00 до 13:00.

Жители Албании, желающие выйти на улицу, с понедельника должны будут получать разрешения для этого путем смс-сообщений, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

С 30.03.2020 правительство Республики Албании вводит обязательную процедуру получения разрешений на выход на улицу для всех находящихся на территории страны граждан, - говорится в сообщении посольства РФ в Тиране.

Для получения разрешения нужно отправить данные своего удостоверения личности на специальный номер или, при наличии албанского паспорта, заполнить форму на специализированном сайте.

Обращаем Ваше внимание, что разрешение на выход из дома придет в формате ответного смс-сообщения (время ожидания - до 24 часов). Разрешение действует один час. Запрашивать его можно только на время разрешенного периода нахождения на улице - с 05:00 до 13:00, - отмечает посольство.

Для получения новых разрешений необходимо каждый раз отправлять смс.

Вашим разрешающим документом для сотрудников полиции является смс. Не удаляйте его и носите всегда с собой телефон и паспорт! Выход на улицу без разрешения наказывается штрафом. С 13:00 выходить на улицу категорически запрещено! - подчеркивается в сообщении.

Размер штрафа составляет десять тысяч албанских лек (около 100 долларов США).

Ограничительные меры введены в целях борьбы с распространением коронавируса. Количество инфицированных COVID-19 в Албании по состоянию на воскресенье составляло 212 человек, зафиксировано 10 смертельных случаев.

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