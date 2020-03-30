Казахстанскую спортсменку включили в ТОП-10 восходящих мировых звезд
Елена Рыбакина была включена в список из десяти восходящих звезд мирового тенниса.
Фото : sports.kz30 марта 2020, 07:54
Издание Sportsmole.co.uk составило список из десяти восходящих звезд мирового тенниса, куда была включена казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.
Издание отмечает, как Рыбакина ворвалась в первую сотню в прошлом июле и взлетела с 36 на 17 позицию.
Существуют четкие параллели между прорывом Андрееску в 2019 году, который завершился титулом US Open, и Рыбакиной в 2020 году. 20-летняя теннисистка, выступающая за Казахстан, ворвалась в первую сотню в прошлом июле и взлетела с 36 на 17 позицию в этом году, выиграла титул WTA Tour и дошла еще до трех финалов, одержав победы над Софией Кенин и Каролиной Плишковой в Дубае в прошлом месяце, - говорится в СМИ.
Ранее сообщалось, что Рыбакина впервые в своей карьере вошла в ТОП-20 мирового рейтинга, что является историческим достижением для казахстанских теннисистов.
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