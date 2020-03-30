Казахстанскую спортсменку включили в ТОП-10 восходящих мировых звезд

Елена Рыбакина была включена в список из десяти восходящих звезд мирового тенниса.

Издание Sportsmole.co.uk составило список из десяти восходящих звезд мирового тенниса, куда была включена казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Издание отмечает, как Рыбакина ворвалась в первую сотню в прошлом июле и взлетела с 36 на 17 позицию.

Существуют четкие параллели между прорывом Андрееску в 2019 году, который завершился титулом US Open, и Рыбакиной в 2020 году. 20-летняя теннисистка, выступающая за Казахстан, ворвалась в первую сотню в прошлом июле и взлетела с 36 на 17 позицию в этом году, выиграла титул WTA Tour и дошла еще до трех финалов, одержав победы над Софией Кенин и Каролиной Плишковой в Дубае в прошлом месяце, - говорится в СМИ.

Ранее сообщалось, что Рыбакина впервые в своей карьере вошла в ТОП-20 мирового рейтинга, что является историческим достижением для казахстанских теннисистов.

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