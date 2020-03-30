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КНДР провела испытания сверхтяжелой многозарядной пусковой установки

Пусковую установку планируют поставить в воинские части КНДР.

Фото : DW30 марта 2020, 08:21

Северная Корея провела испытания сверхтяжелой многозарядной пусковой установки, сообщает в понедельник, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW .

Испытания были проведены с целью проверки стратегических и технических характеристик установки. Отмечается, что они прошли успешно, и в ближайшее время установку планируют поставить в воинские части, - говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК).

В рамках испытаний Пхеньян проверял тактико-технические характеристики пусковой установки.

Накануне Южная Корея сообщила, что КНДР осуществила пуск неопознанного снаряда в направлении Японского моря. Несмотря на резолюции Совбеза ООН, которые запрещают Северной Корее любые испытания баллистических ракет, Пхеньян провел запуск в четвертый раз за последний месяц.


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