Жизнь в эпоху Covid: социальная дистанция и ответственность за жизнь близких

Коронавирус не делает различия между людьми.

Пандемия коронавируса Covid-19 перевела весь наш привычный уклад на новые рельсы. Неожиданно для многих социальная ответственность и сознательность стали вопросом жизни и смерти очень буквально. Это уже не красивая фигура речи: от умения придерживаться простых и важных правил сегодня зависят не только наши жизни, но и жизни наших близких, особенно – наших родителей и пожилых родственников, передает zakon.kz.

Строгие карантинные меры по всему миру задают новые правила безопасного существования. И если соблюдение гигиены – в целом привычное и понятное условие, то социальная дистанция для многих культур, включая нашу – достаточно сложное и чуждое понятие. И, тем не менее, на примере Италии видно, к каким колоссальным трагедиям может привести неумение соблюдать необходимое расстояние.

Увы, сегодня умение держать дистанцию равно безопасности и здоровью, а для самых уязвимых – единственная гарантия выживания. К счастью, и у нас, и по всему миру немало людей, готовых предельно ответственно подойти к вопросу оберегания здоровья – своего и своих сограждан. Давайте посмотрим, как это происходит у нас и наших соседей по планете.

Источник: Jeff Gritchen, Orange County Regi

Вот, например, Соединенные Штаты, где на федеральном уровне карантин не объявлен, однако многие штаты ввели необходимые правила и ограничения на локальном уровне. Клиенты в Сайпрессе (округ Оранж), Калифорния, терпеливо ждут своей очереди, чтобы попасть в супермаркет

Источник: ZUMA Wire

А вот Бельгия: супермаркет в Брюсселе запускает клиентов постепенно, чтобы не создавать столпотворения и не подвергать людей риску.

Источник: Claudio Furlan, Globallookpress

Так выглядит очередь в Италии. Увы, к соблюдению правил здесь научились относиться предельно серьезно слишком дорогой ценой… Поначалу итальянцы возмущались закрытию магазинов, ограничению передвижения, или требованиям соблюдать дистанцию и ожидать своей очереди на улице. Теперь закономерные требования уже ни у кого вопросов не вызывают.

Источник: Matteo Corner, Epa-Efe

Линии и следы, нарисованные перед стойками продажи продуктов – удобный вариант определить безопасное расстояние между покупателями. Так выглядит очередь за едой на площади в Милане.

Источник: Александр Федёха, Tinkoff Journal

Впрочем, к примеру, дисциплинированным норвежцам никакая отметка не нужна: в супермаркете все и так спокойно ожидают своего череда, выдерживая нужную дистанцию.

Источник: Александр Федёха, Tinkoff Journal

Даже на улицах Норвегии все ведут себя спокойно, продуманно и максимально социально ответственно. Очередь в аптеку – никакого столпотворения и возмущений, безопасное расстояние. Заметим, в Норвегии ситуация по коронавирусу намного благоприятнее, чем в целом по Европе.

Источник: Reuters

Дисциплинированная очередь в Ухане, Китай. Тоже, заметим, без всякой размети. Здесь с эпидемией уже практически справились – первые в мире.

Источник: STR / AFP

Коронавирус не делает различия между людьми: соблюдать социальную дистанцию обязаны абсолютно все. Вот так, например, выглядит заседание Нижней палаты Конгресса в Маниле, Филиппины. Замечательная идея: и удобно, и безопасно.

Источник: Alren Beronio, Inquirer

Соблюдают дистанцию и в религиозных общинах. Например, так выглядит Боронганская епархия, Филиппины. Разграничивающие линии призваны защитить верующих от друга.

Источник: Instagram

У нас в Казахстане тоже стараются придерживаться правил безопасности. Например, магазины запускают клиентов небольшими группами, остальные ждут на свежем воздухе, где риски меньше. Казахстанцы пока не привыкли держаться друг от друга подальше. Даже разметка не всегда помогает. И все же – это хорошее начало. Ведь сегодня, к сожалению, и у нас в стране количество заболевших растет день ото дня, причем затронуты уже почти все регионы.

Источник: Instagram

А вот эту фотографию мы комментировать не будем…

Пожалуйста, не поступайте безответственно: вы можете спорить с карантинными мерами, с попытками магазинов, аптек и других общественных мест, которые всеми силами пытаются обеспечить вашу безопасность. Но вот с вирусом спорить вы не сможете – он просто убивает. Берегите себя и своих близких.

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