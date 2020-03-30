Индира Едильбаева вновь сорвала овации на "Голос країни"

Наставник отдал ей на тот момент 1 место.

На 10-м сезоне проекта "Голос країни" начался следующий конкурсный этап – "Нокауты", в эфир вышел 11 выпуск. Право открывать этот этап выпало команде Дана Балана, передает zakon.kz.

Одна из его учениц, алматинка Индира Едильбаева исполнила песню "Cose della vita" Эроса Рамазотти. Как и на прошлых раундах, наша соотечественница взорвала зал. Потап назвал Индиру настоящей будущей суперзвездой, отметил ее прогресс от раунда к раунду и сказал, что останется ее фаном в будущем. Монатик подчеркнул, что голос Индиры звучит так, что "можно ахнуть" и она- готовая артистка.

Когда настала пора высказаться Дану Балану, он отметил, что Индира – находка для его команды и вместе они могут сделать такой продукт, который могли бы прочувствовать люди разных возрастов, народов.

Наставник отдал ей на тот момент 1 место.

После Индиры выступили еще 5 конкурсантов из команды Дана Балана, но Индире удалось сохранить место в 4-ке лучших по мнению Дана Балана и пройти в следующий этап, избежав "скамейки запасных".

Добавим, что команда Дана Балана песней призвала жителей Украины и всего мира беречь здоровье и, соблюдая правила карантина, остаться дома в связи с глобальной пандемией коронавируса.

Подготовил Альберт Ахметов

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