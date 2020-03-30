На 87-м году жизни скончался трехкратный обладатель "Грэмми"

Пендерецкий известен как дирижер, автор вокально-симфонических и симфонических произведений и саундтреков.

Один из важнейших представителей восточноевропейского музыкального авангарда, автор саундтреков ко многим фильмам, трехкратный лауреат "Грэмми" и двукратный обладатель "Эмми" Кшиштоф Пендерецкий скончался на 87-м году жизни, передает zakon.kz.

По сообщению Министерства культуры Польши в Twitter, знаменитый композитор и дирижер скончался после продолжительной и тяжелой болезни.

Пендерецкий известен как дирижер, автор вокально-симфонических и симфонических произведений ("Польский реквием", 1980—2005; "Credo", 1998; два скрипичных концерта, 1977, 1992—1995; симфонии № 2—5, 7, 8). Седьмая ("Семь врат Иерусалима", 1996) и Восьмая симфонии включают в себя вокальные партии, отсылая тем самым слушателя к традициям Малера и Шостаковича. Музыкальные критики отмечают, что с середины 1970-х годов музыкальный стиль Пендерецкого эволюционирует в сторону большей традиционности, тяготеет к неоромантизму, обнаруживает влияние Франца Шуберта, Яна Сибелиуса, Густава Малера, Дмитрия Шостаковича.

Одно из крупнейших сочинений позднего Пендерецкого — "Польский реквием" — писалось в течение нескольких десятилетий (1980—2005). В 1980 году появился его первый фрагмент — "Lacrimosa", написанная в память о гданьских докерах, расстрелянных во время восстания против тоталитарного режима десятью годами раньше; композитор посвятил эту музыку Леху Валенсе и возглавляемому им союзу "Солидарность". В 1981 году появился "Agnus Dei", посвящённый памяти глубоко почитаемому в Польше кардиналу Вышинскому; в 1982 — "Recordare Jesu pie", написанный по случаю причисления к лику блаженных священника Максимилиана Кольбе, который в 1941 году, спасая другого пленника, добровольно пошёл на смерть в Освенциме. В 1984 году — в сороковую годовщину Варшавского восстания против нацистской оккупации — был создан "Dies Irae" (отличный от одноимённого сочинения 1967 года). Первая редакция "Польского реквиема" впервые прозвучала в Штутгарте в сентябре 1984 года под управлением Мстислава Ростроповича. В 1993 году композитор дописал к партитуре "Sanctus" (в таком виде "Польский реквием" был исполнен на фестивале Пендерецкого в Стокгольме 11 ноября 1993 года под управлением автора). В 2005 году Пендерецкий дописал к реквиему "Чакону для струнного оркестра" памяти Папы Иоанна Павла II.

Как дирижер Пендерецкий выступал с крупнейшими симфоническими оркестрами мира, и сейчас все коллективы, выражая соболезнования, вспоминают о концертах с его участием.

Широкому кругу Пендерецкий известен как автор саундтреков к таким фильмам, как "Люблю тебя, люблю" Алена Рене, "Изгоняющий дьявола" Уильяма Фридкина, "Остров проклятых" Мартина Скорсезе, "Внутренняя империя" Дэвида Линча, "Дитя человеческое" Альфонсо Куарона, "Моонзунд" Александра Муратова, а также культовое "Сияние" Стэнли Кубрика, главную роль в котором исполнил Джек Николсон, и сериалы "Секретные материалы", "Твин Пикс". На счету музыканта также множество почетных наград, включая несколько "Грэмми" и "Эмми".

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