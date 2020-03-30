Аким ВКО напомнил об ответственности за нарушение режима ЧП
Мы продолжаем принимать сдерживающие меры распространения инфекции на территории региона - Ахметов.
Аким ВКО Даниал Ахметов еще раз напомнил жителям области об ответственности за нарушение требований чрезвычайного положения, передает zakon.kz.
Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Друзья, как вы знаете, в настоящее время в стране увеличивается количество зараженных коронавирусом. На текущий момент в области насчитывается 2 случая. Мы продолжаем принимать сдерживающие меры распространения инфекции на территории региона. Но, к большому сожалению, несмотря на ограничительные меры со стороны государства ряд граждан нашей области игнорируют режим чрезвычайного положения, - написал он.
По его словам, в городе Семей в ходе рейда было выявлено, что три кальянных продолжали функционировать, не смотря на запрет. Одно кафе работало после 22.00 часов. В результате, три лица привлечены к аресту на 5 суток, 1 лицо к штрафу на 10 МРП. А также, был арестован хозяин клуба в Усть-Каменогорске на 7 суток.
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Всего по ВКО на данный момент возбуждено 26 административных дел. К ответственности были привлечены 15 человек, 10 из которых арестованы. Уважаемые жители ВКО, хочу напомнить, что нарушение требований чрезвычайного положения влечет за собой административный арест до 15 суток и штраф в размере 10 МРП, - заключил аким области.
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Достар, өздеріңізге белгілі, елімізде күн санап, коронавирус жұқтырғандардың саны артып келеді. Қазіргі уақытта Қазақстан бойынша 271 оқиға тіркелді. Оның ішінде біздің облыста 2 жағдай бар. Өңірде инфекцияның таралуын тежеу үшін тиісті шаралар орындалуда. ⠀ Десе де, өкінішке орай, мемлекеттік деңгейде қойылған шектеулерге қарамастан, облысымыздың бірқатар азаматтары төтенше жағдай режимін елегісі келмейді. ⠀ Мәселен, Семей қаласында рейд барысында кальян тартуға арналған үш орын салынған тыйымға қарамастан жұмыс істегені анықталды. Бұған қоса, тағы бір кафе сағат 22.00-ден кейін де қызмет еткен. Нәтижесінде, үш адам 5 тәулікке қамауға алынып, 1 адамға 10 АЕК көлемінде айыппұл салынды. Сондай-ақ, Өскемендегі клуб иелерінің бірі 7 тәулікке қамауға алынды. ⠀ Жалпы, ШҚО бойынша қазіргі уақытта 26 әкімшілік іс қозғалды. 15 адам жауапкершілікке тартылып, оның 10-ы қамауға алынды. ⠀ Құрметті ШҚО тұрғындары, төтенше жағдай талаптарын бұзған азаматтар 15 тәулікке дейін әкімшілік қамауға алынатынын немесе 10 АЕК көлемінде айыппұл төлейтінін естеріңізге салғым келеді. ⠀ ___ ⠀ Друзья, как вы знаете, в настоящее время в стране увеличивается количество зараженных коронавирусом. На текущий момент по Казахстану насчитывается 271 случай. Из них в нашей области 2 случая. Мы продолжаем принимать сдерживающие меры распространения инфекции на территории региона. ⠀ Но, к большому сожалению, несмотря на ограничительные меры со стороны государства ряд граждан нашей области игнорируют режим чрезвычайного положения. ⠀ Так, в городе Семей в ходе рейда было выявлено, что три кальянных продолжали функционировать, не смотря на запрет. Одно кафе работало после 22.00 часов. В результате, три лица привлечены к аресту на 5 суток, 1 лицо к штрафу на 10 МРП. А также, был арестован хозяин клуба в Усть-Каменогорске на 7 суток. ⠀ Всего по ВКО на данный момент возбуждено 26 административных дел. К ответственности были привлечены 15 человек, 10 из которых арестованы. ⠀ Уважаемые жители ВКО, хочу напомнить, что нарушение требований чрезвычайного положения влечет за собой административный арест до 15 суток и штраф в размере 10 МРП.
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