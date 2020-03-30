Аким ВКО напомнил об ответственности за нарушение режима ЧП

Мы продолжаем принимать сдерживающие меры распространения инфекции на территории региона - Ахметов.

Аким ВКО Даниал Ахметов еще раз напомнил жителям области об ответственности за нарушение требований чрезвычайного положения, передает zakon.kz.

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Друзья, как вы знаете, в настоящее время в стране увеличивается количество зараженных коронавирусом. На текущий момент в области насчитывается 2 случая. Мы продолжаем принимать сдерживающие меры распространения инфекции на территории региона. Но, к большому сожалению, несмотря на ограничительные меры со стороны государства ряд граждан нашей области игнорируют режим чрезвычайного положения, - написал он.

По его словам, в городе Семей в ходе рейда было выявлено, что три кальянных продолжали функционировать, не смотря на запрет. Одно кафе работало после 22.00 часов. В результате, три лица привлечены к аресту на 5 суток, 1 лицо к штрафу на 10 МРП. А также, был арестован хозяин клуба в Усть-Каменогорске на 7 суток.

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Всего по ВКО на данный момент возбуждено 26 административных дел. К ответственности были привлечены 15 человек, 10 из которых арестованы. Уважаемые жители ВКО, хочу напомнить, что нарушение требований чрезвычайного положения влечет за собой административный арест до 15 суток и штраф в размере 10 МРП, - заключил аким области.

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