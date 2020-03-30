С 1 апреля приостанавливается движение пассажирских поездов на станцию Атырау

С 1 апреля отменяется движение пассажирских поездов №313/314 "Атырау-Мангистау" и №47/48 "Атырау-Курорт-Боровое", а со 2 апреля 2020 г. №41/42 "Атырау-Шу".

C 1 апреля запрещена посадка и высадка пассажиров и продажа проездных документов (билетов) на пассажирские поезда включая прицепные и беспересадочные вагоны до и от станции Атырау, сообщает zakon.kz.

С 31 марта сокращается маршрут движения поезда № 692/691 "Актобе-Атырау" до ст. Доссор.

С 1 апреля отменяется движение пассажирских поездов №313/314 "Атырау-Мангистау" и №47/48 "Атырау-Курорт-Боровое", а со 2 апреля 2020 г. №41/42 "Атырау-Шу".

Пассажиры, ранее оформившие проездные документы (билеты) до и от ст.Атырау, могут оформить возврат проездных документов и получить денежные средства в полном объеме, - сообщили в АО "Пассажирские перевозки".

В Казахстане с 16 марта введено чрезвычайное положение, и в связи с этим просим пассажиров отнестись с полным пониманием к вводимым ограничениям и соблюдать все рекомендации по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

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