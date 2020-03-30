Особый режим начнется в Актюбинской области 31 марта. Аким сделал заявление

Вводится контроль внешнего периметра области, города и между районами.

В Актюбинской области с 31 марта начнет действовать особый режим в связи с ЧП, передает zakon.kz.

В связи с этим аким региона Ондасын Уразалин обратился к жителям в прямом эфире на телеканале "Agtobe".

Timeskz.kz приводит его слова.

"Уважаемые актюбинцы, дорогие земляки!

По стране выявляется все больше и больше новых лиц зараженных опасным вирусом. Сложившиеся обстоятельства вынуждают срочно принять безотлагательные меры предосторожности. У нас в области на сегодня зарегистрированы два случая заражения инфекцией. По опыту тех стран, которые столкнулись с этой бедой раньше, установлена единственная правильная мера. Эта мера изоляции как населенных пунктов, так и людей.

Никакая экономическая выгода ничто по сравнению с человеческой жизнью. В связи с чем я внес предложение в государственную комиссию по обеспечению режима чрезвычайного положения предложение о введении функционирования и обеспечения жизнедеятельности Актюбинской области ограничения особого режима. И оно было поддержано.

Ограничение особого режима начнет действовать в полночь с 30 на 31 марта. Вводится контроль внешнего периметра области, города и между районами. Будут установлены блок-посты, где задействуют личный состав патрульной полиции, Национальной Гвардии, подразделения министерства обороны, также других силовых структур.

Вместе с тем ввоз товаров первой необходимости, продуктов питания, лекарств и медицинской продукции, средств защиты и гигиены будет обеспечен. Для обеспечения функционирования деятельности производственных предприятий и сельхозформирований предусмотрены разрешительные меры. Штаб по противодействию коронавирусу будет оперативно рассматривать возникающие вопросы и принимать по ним необходимые меры. Но основная мера, это прежде всего самоизоляция. Находиться в своих городских квартирах и в пределах дворов своих домов.

Эти ограничения касаются всех жителей, как городских, так и жителей сельской местности.

Выходить из дома можно только при крайней необходимости. За продуктами и лекарствами, предметами первой необходимости в ближайший магазин или аптеку. И в этих случаях по возможности пользоваться услугами служб доставки, которые организованы в городе Актобе. Есть договоренность с торговыми точками. Запасы необходимых товаров первой необходимости, продуктов питания, лекарственных средств по области достаточны. Главное соблюдать меры предосторожности.

Как я говорил выше, самая эффективная мера предосторожности - это самоизоляция. Только таким образом мы сохраним себя и своих близких от заражения инфекцией. За нарушение ограничения особого режима предусмотрено наказание, с наложением штрафа, вплоть до ареста.

В случае обнаружения первых признаков заражения вирусом у себя или у своих близких, следует незамедлительно сообщить по телефону 103. Лечебные учреждения оснащены соответствующим оборудованием и квалифицированными специалистами. В общественных местах и на улицах будет соблюдаться санитарно-дезинфекционный режим. В таком же порядке должны будут работать общественный транспорт и службы такси. Уважаемые актюбинцы!

В такое непростое время нам необходимо собраться и оказать поддержку друг другу, не забывая близких, пожилых и одиноких соседей, не давая им ощущать одиночество. Государство предусматривает оказание финансовой поддержки незащищенным слоям населения. Многодетным матерям, малообеспеченным и семьям, воспитывающим детей с особыми потребностями. Никто извне не решит наши проблемы. Только мы сами сможем преодолеть это испытание.

Самое главное - иметь надежду и уверенность в завтрашнем дне. Не буду скрывать, будет очень сложно в первые дни введения ограничения особого режима. Возможно возникнут организационные проблемы. Прошу отнестись с пониманием. Мы готовы выслушать ваши пожелания и предложения, чтобы решить возникающие трудности и помочь вам. И понадобится достаточно долгое время для преодоления последствий пандемии.

Тем не менее прошу Вас не терять присутствия духа, сплоченности и мудрости. Намеченные планы будем претворять в жизнь. Асфальтировать улицы и дороги, строить социальные объекты и т.д.

Я прошу вас соблюдать правила особого режима. Верю в вас и в вашу сознательность. Эти меры нужны прежде всего для нас самих. Для безопасности своего здоровья, здоровья наших близких".

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