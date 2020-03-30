Украинка, заразившая коронавирусом несколько сел, взмолилась о прощении

Не убивайте их, хотите убивайте меня, режьте, рубите.

Жительница села Коленковцы на Западной Украине записала видеообращение к своим односельчанам, попросив прощения за распространение среди них коронавируса, передает zakon.kz.

По информации "Обозреватель", женщина недавно вернулась с заработков из Италии. Вероятно, там она и подхватила опасный вирус. Приехав домой, местная жительница принимала самое активное участие в общественной жизни своего села.

К примеру, она ходила на митинги под обладминистрацию 9 марта, где жители трех сел боролись за создание ОТГ, общалась с главой Коленковцев. В результате, женщина заразила не только своих детей и внуков: сам глава села слег с высокой температурой, а сейчас 14 односельчан находятся в больнице с коронавирусом. На сегодня, 29 марта, в Черновицкой области выявлено 59 случаев коронавируса.

А вместе с Коленковцами на карантин посадили еще три села: Топоровцы, Бочковцы и Грозненцы. В этих районах выставили блок-посты, все дороги и лесные тропинки перекрыли шлагбаумами.

"Виновница" такой ситуации записала видео, где рассказала, что сама уже выздоровела и находится дома. И пообещала больше никогда не ездить в Италию на заработки.

Также она сказала, что слышала, что люди хотят сжечь ее дом. А также, что хотят расправиться с ее детьми и внуками.

Не убивайте их, хотите убивайте меня, режьте, рубите, – со слезами просит женщина.

Она говорит, что семья никуда не выходит и сидит на сумках, с документами.

Каждую ночь мои дети, как зайчата, не спят со страхом, как только слышат шорох во дворе, – плачет женщина.

И жалуется, что в доме нет овощей и хлеба, доедают макароны, потому что боятся выйти на улицу, опасаясь гнева соседей. Также женщина встала на колени и просила, чтобы оставили в покое ее семью.

Оставьте моего Максимчика и Сашку, оставьте мою Катюшу, Наталку, – просит женщина.

"Я вас прошу, хотите расправиться – вызовите меня в село, убейте, что хотите, то и сделайте, только оставьте моих детей. Поверьте, что никакая мама и бабушка не могла принести своим детям и внукам такой страшной беды. И вам не хотела, извините меня", – просит Елизавета

В селе говорят, что сначала были злы на женщину. Сейчас в селе многие болеют, в основном, в легкой форме. Однако, обещанных тестов на коронавирус тут так и не дождались, а многие медики тоже ушли на самоизоляцию.

Многих соседей обращение женщины растрогало, они обещают не трогать семью, да и говорят, что такой агрессии как поджечь дом, у них не было.

По последним данным Минздрава страны, на Украине зафиксировано 475 случаев инфицирования коронавирусом, десять из которых оказались летальными, шесть человек выздоровели.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!