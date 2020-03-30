Как наказывают за нарушение карантина в разных странах мира

В большинстве стран нарушителю, помимо крупного денежного штрафа, грозит длительный тюремный срок.

Распространение коронавируса по всему миру — уникальный в своем роде вызов современному обществу. И в борьбе с вирусом самый важный фактор — своевременное реагирование и эффективные действия властей. Аналитики ranking.kz выяснили какое наказание предусмотрено для нарушителей карантина, связанного с распространением COVID-19, в десяти странах мира с крупнейшей экономикой, сообщает zakon.kz.

Как известно, с 15 марта 2020 года в Казахстане объявлено чрезвычайное положение, и далее власти принимают ряд мер для обеспечения безопасности граждан: например, оцепляются некоторые дома в мегаполисах, для некоторых городов закрываются авиа- и железнодорожного сообщения, авиапассажиров, прилетевших из-за границы, размещают в гостиницах, развернутых под медицинские стационары, где медработники берут анализы на СOVID-19, и т. д.

Режим карантина подразумевает ряд мер и временных ограничений. Их невыполнение влечёт административную ответственность. В Казахстане, согласно статье 476 КоАП, это штраф (10 МРП или 26,51 тыс. тг) либо арест до 15 суток. При этом в стране на 01:00 30 марта зафиксировано 284 случая заражения, уже 20 выздоровевших и всего 1 умерший.

Карантинные режимы или разного рода ограничения введены во многих странах распространения COVID-19. На 29 марта вирус был обнаружен в 199 странах и территориях.

Рассмотрим штрафы за нарушение карантина в ТОП-10 стран мира с крупнейшими экономиками.

1) США. На федеральном уровне в США карантина нет, однако решение остаётся на усмотрение отдельных штатов. Так, запрет покидать дом без необходимости работает в 27 штатах. В Нью-Йорке действуют частичные запреты, однако президент Трамп ставит вопрос об объявлении карантина и здесь. Американцы, вернувшиеся в США из Китая, Ирана и стран ЕС, обязаны пройти медицинский осмотр и соблюдать карантин. Гражданин, нарушивший карантинный приказ, может быть оштрафован на сумму до 100 тыс. долларов США и/или получить один год тюремного заключения. В стране более 125 тысяч случаев заражения.*

2) Китай. Согласно УК Китая, для тех, кто знает о своем диагнозе и продолжает посещать общественные места, предусмотрена смертная казнь. В общей сложности китайские власти объявили 21 вид преступлений, связанных со вспышкой COVID-19. Среди них: отказ от лечения, самовольный выход на улицу в городах на карантине, повреждение защитных костюмов медиков. Жители Китая также могут быть приговорены к тюремному заключению — вплоть до пожизненного срока. При въезде в страну лица, отказывающиеся пройти меры карантинного контроля или сопротивляющиеся службам санитарного надзора, могут быть оштрафованы на 5000 юаней (около 700 долл. США). Заметим, Китай с 8 апреля отменит режим карантина в Ухане, откуда начал распространяться по миру коронавирус. Ограничения на въезд и выезд из провинции, за исключением Уханя, снимаются уже с 25 марта. Количество заражений в стране превысило 81 тысячу.

3) Япония. Эта страна не объявляла карантин в связи с COVID-19. В стране менее 2 тысяч случаев заражения жителей.

4) Германия. Карантина на государственном уровне в стране нет, однако действует частичный запрет на передвижение. Кроме того, 18 марта введён режим чрезвычайного положения в Баварии. За нарушение специального режима гражданам грозит штраф 200–5000 евро, за повторное правонарушение — до 3700 евро и 6 месяцев лишения свободы. В стране более 58 тысяч случаев заражения COVID-19.

5) Великобритания. Карантин объявлен официально, британцы могут покидать дома только ради покупки товаров первой необходимости, для физических упражнений раз в день, по медицинским нуждам и ради поездки на работу, если это строго необходимо. Штраф за нарушение карантина составляет 60 фунтов (около 75 долл. США), за повторное нарушение — 120 фунтов, и далее удваивается за каждое следующее нарушение. В стране почти 20 тысяч случаев заболевания жителей.

* Цифры приведены на 22:00 29.03.2020, по данным портала worldometers.info.

6) Индия. Карантин здесь объявлен, однако штрафы назначаются по усмотрению различных регионов. Например, в штате Керала за сокрытие и распространение инфекции в период карантина полагается штраф в 10 тыс. рупий (133 долл. США) и лишение свободы до 3 лет после выздоровления. Также полиция избивает нарушителей палками. В стране более тысячи заболевших.

7) Франция. Объявлен жёсткий карантин: запрет выхода из дома без необходимости, запрет любых массовых собраний и ограничение перемещений людей внутри страны. За нарушение полагается штраф в 135 евро, за повторное правонарушение — до 3,7 тыс. евро и 6 месяцев лишения свободы. В стране почти 38 тысяч случаев заболевания жителей.

8) Бразилия. Карантин объявлен, причем штрафы и мера ответственности за его нарушение определяются судом. Примечательно, что президент страны Жаир Болсонару требует отмены карантина. При этом в стране почти 4 тысячи заразившихся, более 11 тысяч жителей с подозрением на COVID-19 и более 100 смертей.

9) Италия. Среди европейских стран — самая пострадавшая; здесь действует жёсткий карантин. Штрафы за его нарушение — 400–3000 евро. Гражданам с положительным результатом, не соблюдающим самоизоляцию, грозит от 1 до 5 лет тюрьмы. В стране более 92 тысяч случаев заражения COVID-19.

10) Россия. Федерального карантина в РФ нет. Впрочем, в данный момент в стране обсуждаются штрафы за несоблюдение карантина. В случае гибели заразившегося штраф для виновного может составить 150–300 тысяч рублей, для должностных лиц — 300–500 тысяч рублей, следует из текста предполагаемых поправок правительства в Кодекс об административных нарушениях. Если действия гражданина во время карантина представляют опасность для окружающих, с него могут взыскать 15–40 тысяч рублей; с должностных лиц — 50–150 тысяч рублей. С 30 марта в Москве вводится так называемый «режим повышенной готовности». В стране более 1,5 тысячи случаев заражения коронавирусом.

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