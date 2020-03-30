Хабиб - Фергюсон: бой года пройдет 18 апреля?

Немногие сейчас готовы согласиться выйти на бои.

Все спортивные соревнования в мире отменены или перенесены на более поздний срок из-за глобальной пандемии коронавируса. Но руководитель крупнейшей в мире смешанных единоборств UFC Дэйна Уайт намерен, вопреки всему, провести бой между российским чемпионом мира Хабибом Нурмагомедовым и экс-чемпионом мира американцем Тони Фергюсоном 18 апреля, в ранее намеченные сроки, передает zakon.kz.

Об этом глава UFC рассказал в интервью одному из самых известных и узнаваемых боксеров в истории Майку Тайсону.

Я попытаюсь провести бой Тони против Хабиба 18 апреля, хочу вернуть немного нормальности в эту страну. Каждый день я просыпаюсь, и появляется очередное препятствие. Каждый раз, когда мы что-то планируем – оно рушится. Нужно переделывать то, переделывать это. У меня сейчас на примете 4 или 5 локаций. Мы в процессе заключения сделки. Затем мы выясним, кого можем получить на ивент, а кого нет, и выстроим кард, отталкиваясь от этого, - сказал Дэйна Уайт.

Он посетовал, что немногие сейчас готовы согласиться выйти на бои.

Все бегут и прячутся. Я один из тех парней, которые предпочитают выйти и найти решение. Послушайте, если вы относитесь к группе риска, вам, вероятно, следует держаться подальше и какое-то время оставаться в карантине, но что произойдет, когда в следующем году снова начнется сезон гриппа? Что будет потом? Думаю, через год или два мы будем вспоминать что-то вроде: «Боже мой, мы закрыли весь мир из-за этого, - заключил глава UFC.

Добавим, что место для проведения боя Хабиб Нурмагомедов-Тони Фергюсон еще не определено. Сам Хабиб сейчас находится дома, в родном Дагестане и готовится к бою. В своем Instagram он отметил, что ситуация с коронавирусом очень серьезная.

Берегите себя и свои семьи, не подходите к этой ситуации несерьезно и с недооценкой. Всевышний не возлагает на человека сверх его возможностей, - подписал Хабиб пост с 41-м аятом 30-й суры Корана.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!