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Общежитие на карантине в Нур-Султане: у контактного подтвердился коронавирус

Проведена дезинфекция общежития.

Фото : акимат Нур-Султана30 марта 2020, 11:02

В общежитии, закрытом на карантин, проживал контактный с инфицированным коронавирусом, у него также подтвердилось заболевание, передает zakon.kz.

О закрытии общежития, расположенного по ул.Садвакасова 18/1 в Нур-Султане, сообщалось накануне. Сегодня стало известно, что контактный человек госпитализирован.

Общежитие, расположенное по ул. Садвакасова 18/1 взято на карантин. Инфицированный пациент находится в стационаре, контактные лица определены. Запрещается посещение данного общежития, территория оцеплена. Проведена дезинфекция общежития, — сообщили Елорда Инфо в городской администрации.


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