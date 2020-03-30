Общежитие на карантине в Нур-Султане: у контактного подтвердился коронавирус

Проведена дезинфекция общежития.

В общежитии, закрытом на карантин, проживал контактный с инфицированным коронавирусом, у него также подтвердилось заболевание, передает zakon.kz.

О закрытии общежития, расположенного по ул.Садвакасова 18/1 в Нур-Султане, сообщалось накануне. Сегодня стало известно, что контактный человек госпитализирован.

Общежитие, расположенное по ул. Садвакасова 18/1 взято на карантин. Инфицированный пациент находится в стационаре, контактные лица определены. Запрещается посещение данного общежития, территория оцеплена. Проведена дезинфекция общежития, — сообщили Елорда Инфо в городской администрации.

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